Матч Албания - Украина официально назначен на 3 июня в Эвиане

Встречу примет стадион "Камиль Фурнье"

Товарищеская встреча между сборными Албании и Украины пройдет во французском Эвиане на стадионе "Камиль Фурнье" 3 июня. Об этом сообщает Федерация футбола Украины.

Начнется поединок в 17:00 по киевскому времени, а посмотреть его вживую Украинские болельщики смогут на каналах "Украина" и "Футбол 1".

Ранее главный тренера сборной Украины Андрей Шевченко заявил о том, что стадион во французском городе не соответствует уровню международных поединков. Поэтому ФФУ направила письмо в ФИФА об отмене матча с Албанией.

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение, что стадион в Эвиане, где запланировано проведение товарищеского матча между сборными Украины и Албании подходит для матча такого уровня.