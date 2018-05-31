Социальные страницы
Курси валют
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.58
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3040.12
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.58
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3040.12
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Матч Албанія - Україна офіційно призначено на 3 червня в Евіані

НовиниСпорт    31.05.2018 - 13:12

Зустріч прийме стадіон "Каміль Фурньє"

Товариська зустріч між збірними Албанії та України пройде у французькому Евіані на стадіоні "Каміль Фурньє" 3 червня. Про це повідомляє Федерація футболу України.

Розпочнеться поєдинок о 17:00 за київським часом, а подивитися його наживо українські вболівальники зможуть на каналах "Україна" та "Футбол 1".

Раніше головний тренер збірної України Андрій Шевченко заявив про те, що стадіон у французькому місті не відповідає рівню міжнародних поєдинків. Тому ФФУ направила лист до ФІФА про скасування матчу з Албанією.

Нагадаємо, ФІФА ухвалила рішення, що стадіон в Евіані, де заплановано проведення товариського матчу між збірними України та Албанії підходить для матчу такого рівня.

Рішення щодо матчу Україна - Албанія буде ухвалено до кінця дня ФФУ направила лист до ФІФА про скасування матчу з Албанією
Теги публікації: Збірна України, Албания, стадион  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Бабченко живий: реакція соцмереж на блискучу спецоперацію силовиків
"Останній випадок був кричущим": в Єгипті розповіли про різницю між українськими та російськими туристами
"Бийте хо*лов": у київській маршрутці помітили сепаратиста
У центрі Києва осквернили банер з обличчям Степана Бандери (фото)
On Top