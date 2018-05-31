Матч Албанія - Україна офіційно призначено на 3 червня в Евіані

Зустріч прийме стадіон "Каміль Фурньє"

Товариська зустріч між збірними Албанії та України пройде у французькому Евіані на стадіоні "Каміль Фурньє" 3 червня. Про це повідомляє Федерація футболу України.

Розпочнеться поєдинок о 17:00 за київським часом, а подивитися його наживо українські вболівальники зможуть на каналах "Україна" та "Футбол 1".

Раніше головний тренер збірної України Андрій Шевченко заявив про те, що стадіон у французькому місті не відповідає рівню міжнародних поєдинків. Тому ФФУ направила лист до ФІФА про скасування матчу з Албанією.

Нагадаємо, ФІФА ухвалила рішення, що стадіон в Евіані, де заплановано проведення товариського матчу між збірними України та Албанії підходить для матчу такого рівня.