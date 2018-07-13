Мать Сенцова попросила Путина помиловать украинского политзаключенного

Путину передали письмо с просьбой помиловать Сенцова еще в июне

Мать украинского политзаключенного Олега Сенцова написала письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать сына. Об этом сообщает "Громадське".

Сообщается, что письмо Людмилы Сенцовой написано 22 июня, а 26 его передали Путину. По словам сестры Сенцова Натальи Каплан, на сегодня нет реакции Кремля на просьбу о помиловании.

"Я обращаюсь к вам с просьбой помиловать моего сына Олега Геннадиевича Сенцова, 1976 г.р., осужденного российским судом к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в организации террористической группировки", - говорится в письме Людмилы Сенцовой.

В письме она также указывает на то, что Сенцов уже отсидел в тюрьме четыре года, а дома его ждут дети.

"Прошу вас, Владимир Владимирович, проявить милосердие и помиловать Олега Сенцова, не терять его жизнь и жизнь его близких. Мы ждем его дома", - отметила Сенцова.

Напомним, ранее правительство Франции заявило, что власть России не обеспечила "базовых прав" украинского режиссера Олега Сенцова, которого удерживают в российской тюрьме.