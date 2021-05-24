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Мать Протасевича заявила, что он попал в больницу. МВД Беларуси отрицает

Автор: Дмитрий Левицкий

Мать основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича заявила, что получила информацию о том, что ее сын попал в больницу в тяжелом состоянии. В то же время белорусское Министерство внутренних дел утверждает, что с задержанным оппозиционером все в порядке и он в СИЗО.

Об этом сообщили телеканал "Белсат" и Telegram-канал МВД Беларуси.

Как рассказала мать оппозиционера Наталья Протасевич, информацию о том, что Роман попал в больницу с проблемами с сердцем, ей передали люди из медицинского окружения. По ее мнению, эта информация может быть правдой, поскольку Протасевич действительно имеет серьезные проблемы с сердцем.

"У Романа проблемы с сердцем, из-за этого его не взяли в армию. Однажды он был в предынфарктном состоянии... Если ему там (в СИЗО - ред.) что-то сделали, это могло спровоцировать инфаркт", - пояснила мать Протасевича.

Однако белорусское МВД официально заявило, что информация о госпитализации Протасевича является ложной. Силовики утверждают, что задержанный оппозиционер сейчас находится в изоляторе и не жалуется на состояние здоровья.

"В настоящее время арестованный содержится под стражей в учреждении "Следственный изолятор №1" в Минске. Жалоб на состояние здоровья в администрацию учреждения от него не поступало", - сообщили в МВД.

Обновлено.

Кроме того, государственные белорусские СМИ распространили видео, на котором Протасевич опровергает информацию о проблемах со здоровьем, а также говорит, что сотрудничает с белорусскими правоохранителями и дает признательные показания.

Напомним, Протасевича задержали вчера в Минске после того, как самолет, которым он летел из Греции в Литву, принудительно посадил белорусский режим. В Беларуси основателя Nexta обвиняют в терроризме. По инкриминируемым статьям ему грозит до 15 лет за решеткой.

Как писало РБК-Украина, в Польше возбудили уголовное дело по факту посадки в Минске самолета с Протасевичем.

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