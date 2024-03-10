В масці та мантії. Українець збирався перетнути кордон у вигляді міфічного персонажа (відео)

За даними служби, чоловік перевтілився у міфічного персонажа, щоб непомітно пробратися до Молдови.

"Чи для того, щоб злякати прикордонників, чи сподівався, що такий вигляд допоможе йому бути непомітним", - додали в ДПСУ.

Прикордонники зауважили, що до "подорожі" порушник готувався ретельно: взяв монокуляр та термосумку, в яку поклав ніж, ліхтар, рукавиці.

Вплав він планував подолати річку Турунчук, а потім Дністер. Наразі справу, щодо спроби незаконного перетину кордону скеровано до суду.

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків. Водночас є й ті, хто намагається уникнути закону, або ж "допомогти" іншим втекти з країни за грошову винагороду.

Наприклад, нещодавно прикордонники затримали двох "спринетрів", які змогли не подолати протитранспортний рів.

Крім того, ми писали, що на кордоні зі Словаччиною прикордонники затримали групу чоловіків призовного віку, а згодом і їх "переправника".

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