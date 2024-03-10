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В маске и мантии. Украинец собирался пересечь границу в виде мифического персонажа (видео)

Фото: пограничники задержали нарушителя (facebook.com zahidnuy kordon)
Автор: Карина Левицкая

Пограничники задержали нарушителя, который в латексной маске, плаще-мантии и гидрокостюме пытался "магически" исчезнуть из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной пограничной службы Украины.

По данным службы, мужчина превратился в мифического персонажа, чтобы незаметно пробраться в Молдову.

"Или для того, чтобы испугать пограничников или надеялся, что такой вид поможет ему быть незаметным", - добавили в ГПСУ.

Пограничники заметили, что к "путешествию" нарушитель готовился тщательно: взял монокуляр и термосумку, в которую положил нож, фонарь, варежки.

Вплавь он планировал преодолеть реку Турунчук, а затем Днестр. Сейчас дело о попытке незаконного пересечения границы направлено в суд.

Выезд мужчин призывного возраста за границу

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране было введено военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено уезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений. В то же время есть и те, кто пытается избежать закона, или "помочь" другим бежать из страны за денежное вознаграждение.

К примеру, недавно пограничники задержали двух "спринетров", которые смогли не преодолеть противотранспортный ров.

Кроме того, мы писали, что на границе со Словакией пограничники задержали группу мужчин призывного возраста, а затем и их "переправщика".

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Война России против Украиныпограничная служба