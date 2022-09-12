Массовый обстрел Харькова, город без воды и света: что известно

По предварительным данным, оккупанты обстреляли Киевский и Основянский районы Харькова.

По словам Синегубова, есть попадание в дорожное покрытие. В результате обстрела погиб один человек, еще четверо - получили ранения.

"Медики продолжают работать. Информация дополняется", - отметил глава ОВА.

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В Харькове из-за обстрела российских оккупантов остановилось метро.

"По техническим причинам временно приостановлено движение по линиям Харьковского метрополитена. Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении.

Харьков без воды и света

Мэр города отметил, что россияне снова обстреляли критическую инфраструктуру. Харьков остался без электроэнергии и воды. Коммунальщики уже работают над устранением последствий обстрелов.

"Повторяется ситуация вчерашнего вечера. Из-за обстрелов выведены из строя объекты критической инфраструктуры, вследствие чего в Харькове пропал свет и прекращено водоснабжение", - объяснил Терехов.