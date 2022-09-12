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В Харькове перед объявлением тревоги прогремел взрыв

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Харьков, Понедельник 12 сентября 2022 13:15
В Харькове перед объявлением тревоги прогремел взрыв Фото: В Харькове перед объявлением тревоги прогремел взрыв (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 12 сентября, в Харькове перед тем как объявили воздушную тревогу прогремел взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"Перед объявлением тревоги харьковчане слышали взрыв", - говорится в сообщении.

На данный момент никакой официальной информации о взрыве не было.

Обновлено (13:16)

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов призвал жителей Харькова находиться в укрытиях.

"К вниманию харьковчан: находитесь в укрытиях! Оккупанты нанесли удар по Харькову. Информация о пострадавших уточняется. Не игнорируйте сигналы тревоги!" - написал он в Telegram.

Напомним, накануне вечером россияне выпустили 12 крылатых ракет по территории Украины, девять из которых сбили украинские системы ПВО.

Один из ударов пришелся по крупнейшей в Украине Харьковской ТЭЦ. Вследствие чего погиб работник предприятия.

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