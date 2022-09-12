Масовий обстріл Харкова, місто без води та світла: що відомо

Російські війська сьогодні, 12 вересня, масово обстріляли Харків. Внаслідок атаки окупантів є постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Ігоря Терехова та главу Харківської ОВА Олега Синєгубова.
За попередніми даними, окупанти обстріляли Київський та Основ'янський райони Харкова.
За словами Синєгубова, є влучання у дорожнє покриття. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще четверо - отримали поранення.
"Медики продовжують працювати. Інформація доповнюється", - зазначив очільник ОВА.
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У Харкові через обстріл російських окупантів зупинилося метро.
"З технічних причин тимчасово припинено рух лініями Харківського метрополітену. Приносимо вибачення за тимчасові незручності", - йдеться у повідомленні.
Мер міста зазначив, що росіяни знову обстріляли критичну інфраструктуру. Харків залишився без електроенергії та води. Комунальники вже працюють над усуненням наслідків обстрілу.
"Повторюється ситуація вчорашнього вечора. Через обстріл виведено з ладу об'єкти критичної інфраструктури, внаслідок чого в Харкові зникло світло та припинено водопостачання", - пояснив Терехов.
Нагадаємо, сьогодні у Харкові пролунали потужні вибухи, потім була оголошена повітряна тривога. Влада області підтвердила удар та попросила містян перебувати в укриттях.
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