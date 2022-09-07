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Массовый мор дельфинов в Черном море во время войны. Прокуратура открыла дело

Фото: правоохранители расследуют массовый мор дельфинов в Черном море (od.gp.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители начали расследование из-за массового мора дельфинов в Черном море в результате войны. Причиной гибели морских млекопитающих, вероятно, были российские корабли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Одесской области.

По данным следствия, с начала полномасштабного вторжения России на пляжах Одесской области обнаружили большое количество погибших морских жителей. Речь идет о дельфинах видов азовка, афалина и другие.

Вероятной причиной мора млекопитающих являются российские суда с гидролокаторами, которые создают мощные звуки.

Специалисты провели вскрытие морских свиней и обычных дельфинов (белобочек), найденных мертвыми на побережье. Образцы тканей направят в Падуанский университет (Италия) и в Ганноверский университет (Германия).

Также Украина готовит запросы для Болгарии, Турции и Румынии, чтобы выявить аналогичные случаи мора млекопитающих.

По данному факту открыли уголовное дело по ст. 441 УКУ - экоцид.

Фото: в Украине начали расследование из-за массового мора дельфинов в Черном море (od.gp.gov.ua)

Напомним, ранее на территории национального парка "Тузловские лиманы" в Одесской области обнаружили мертвых дельфинов.

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Черное мореУголовное дело