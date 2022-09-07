Масовий мор дельфінів у Чорному морі під час війни. Прокуратура відкрила справу

За даними слідства, з початку повномасштабного вторгнення Росії на пляжах Одеської області виявили велику кількість загиблих морських жителів. Мова йде про дельфінів видів азовка, афаліна та інші.

Ймовірною причиною мору ссавців є російські судна з гідролокаторами, які створюють потужні звуки.

Фахівці провели розтин морських свиней і звичайних дельфінів (білобочок), знайдених мертвими на узбережжях. Зразки тканин направлять у Падуанський університет (Італія) та у Ганноверський університет (Німеччина).

Також Україна готує запити для Болгарії, Туреччини та Румунії, щоб виявити аналогічні випадки мору ссавців.

За даним фактом відкрили кримінальну справу за ст. 441 ККУ - екоцид.

Фото: в Україні почали розслідування через масовий мор дельфінів у Чорному морі (od.gp.gov.ua)