ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Массовых нарушений прав журналистов на выборах не было, - ИМИ

Новости » Выборы 2019    01.04.2019 - 15:33
Массовых нарушений прав журналистов на выборах не было, - ИМИ
Фото: выборы президента Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)

В ИМИ заявили, что нарушения носили "единичный характер"

Первый тур выборов президента 31 марта прошел почти без нарушений прав журналистов. Об этом сообщает Институт массовой информации.

Согласно мониторингу ИМИ, нарушения носили "единичный характер". Всего в организации сообщают о шести случаях нарушений прав. В четырех случаях речь идет о препятствовании деятельности журналистов, в одном - об угрозах, еще сайт регионального медиа потерпел кибератаки.

"В Киеве неизвестные молодые препятствовали российскому журналисту снять сюжет под зданием Центральной избирательной комиссии. В Кривом Роге из-за ложного сообщения о заминировании эвакуировали сотрудников телеканала "Первый городской", - говорится в сообщении ИМИ.

Напомним, в Комитете избирателей Украины назвали наиболее типичные нарушения, которые имели место в ходе первого тура выборов президента Украины 31 марта. В частности, подавляющее большинство нарушений касалось таких типичных нарушений: ошибки и нарушения со стороны членов УИК, разглашение тайны голосования избирателей, публикация в социальных сетях, проведение агитации вне сроков, отведенных для этого, проблемы со списками избирателей.

Как сообщало РБК-Украина, по данным подсчета 70,03% протоколов, больше всего голосов в первом туре набрали Владимир Зеленский (30,45%) и Петр Порошенко (16,19%).

Президентом Словакии может стать правозащитница В Раде работают журналисты, которые сотрудничают со спецслужбами РФ
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как проходит голосование за президента Украины
Новости Украины Порошенко Тимошенко Зеленский Гриценко ИМИжурналисты
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь