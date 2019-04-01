Массовых нарушений прав журналистов на выборах не было, - ИМИ

Фото: выборы президента Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)

В ИМИ заявили, что нарушения носили "единичный характер"

Первый тур выборов президента 31 марта прошел почти без нарушений прав журналистов. Об этом сообщает Институт массовой информации.

Согласно мониторингу ИМИ, нарушения носили "единичный характер". Всего в организации сообщают о шести случаях нарушений прав. В четырех случаях речь идет о препятствовании деятельности журналистов, в одном - об угрозах, еще сайт регионального медиа потерпел кибератаки.

"В Киеве неизвестные молодые препятствовали российскому журналисту снять сюжет под зданием Центральной избирательной комиссии. В Кривом Роге из-за ложного сообщения о заминировании эвакуировали сотрудников телеканала "Первый городской", - говорится в сообщении ИМИ.

Напомним, в Комитете избирателей Украины назвали наиболее типичные нарушения, которые имели место в ходе первого тура выборов президента Украины 31 марта. В частности, подавляющее большинство нарушений касалось таких типичных нарушений: ошибки и нарушения со стороны членов УИК, разглашение тайны голосования избирателей, публикация в социальных сетях, проведение агитации вне сроков, отведенных для этого, проблемы со списками избирателей.

Как сообщало РБК-Украина, по данным подсчета 70,03% протоколов, больше всего голосов в первом туре набрали Владимир Зеленский (30,45%) и Петр Порошенко (16,19%).