Масових порушень прав журналістів на виборах не було, - ІМІ

Фото: вибори президента України (Віталій Носач, РБК-Україна)

В ІМІ заявили, що порушення носили "одиничний характер"

Перший тур виборів президента 31 березня пройшов майже без порушень прав журналістів. Про це повідомляє Інститут масової інформації.

Згідно моніторингу ІМІ, порушення носили "одиничний характер". Всього в організації повідомляють про шість випадків порушень прав. У чотирьох випадках мова йде про перешкоджання діяльності журналістів, в одному - про загрози, ще сайт регіонального медіа зазнав кібератаки.

"У Києві невідомі молоді перешкоджали російському журналістові зняти сюжет під будівлею Центральної виборчої комісії. У Кривому Розі через неправдиве повідомлення про замінування евакуювали співробітників телеканалу "Перший міський", - йдеться в повідомленні ІМІ.

Нагадаємо, в Комітеті виборців України назвали найбільш типові порушення, які мали місце в ході першого туру виборів президента України 31 березня. Зокрема, переважна більшість порушень стосувалась таких типових порушень: помилки і порушення з боку членів ДВК, розголошення таємниці голосування виборців, публікація в соціальних мережах, проведення передвиборної агітації поза строків, відведених для цього, проблеми зі списками виборців.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними підрахунку 70,03% протоколів, найбільше голосів у першому турі набрали Володимир Зеленський (30,45%) і Петро Порошенко (16,19%).