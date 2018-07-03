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В МИД призвали регистрироваться в программе, которая облегчит туристам связь с консулом

НовостиОбщество    03.07.2018 - 11:41
Иллюстративное фото: МИД Украины (РБК-Украина)
Иллюстративное фото: МИД Украины (РБК-Украина)

В МИД призвали зарегистрироваться в программе ДРУГ

В Министерстве иностранных дел (МИД) Украины в связи с транспортным коллапсом авиакомпаний призвали регистрироваться в программе, которая поможет быстрее установить связь с консулом. Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич в своем Twitter.

"После длительного ожидания в аэропортах или гостиницах украинские туристы возвращаются из Туниса. Но не повторится подобная ситуация?! Приглашаем зарегистрироваться в программе ДРУГ. Это облегчит вашу коммуникацию с консулом", - сообщил он.

Напомним, ранее сообщалось, что украинским туристам, которые с 27 июня 2018 года, не могут вылететь из Туниса компенсируют расходы на дополнительное проживание. Как отмечается, в настоящее время все украинские туристы размещены в отелях Туниса. 2 июля 2018 года, в 13:20 по киевскому времени первый из 5 запланированных самолетов с 172 украинскими туристами вылетел из Туниса. Ожидается, что самолет прибудет в аэропорт "Жуляны" в 17:00.

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Теги публикации: МИД Украины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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