В МИД призвали регистрироваться в программе, которая облегчит туристам связь с консулом

В МИД призвали зарегистрироваться в программе ДРУГ

В Министерстве иностранных дел (МИД) Украины в связи с транспортным коллапсом авиакомпаний призвали регистрироваться в программе, которая поможет быстрее установить связь с консулом. Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич в своем Twitter.

"После длительного ожидания в аэропортах или гостиницах украинские туристы возвращаются из Туниса. Но не повторится подобная ситуация?! Приглашаем зарегистрироваться в программе ДРУГ. Это облегчит вашу коммуникацию с консулом", - сообщил он.

Після тривалого очікування в аеропортах чи готелях українські туристи повертаються з Тунісу. Та чи не повториться подібна ситуація?! Запрошуємо реєструватися в програмі #ДРУГ. Це полегшить вашу комунікацію з консулом. https://t.co/UicWHf3KDu pic.twitter.com/wnEcH37HVt — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) July 3, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что украинским туристам, которые с 27 июня 2018 года, не могут вылететь из Туниса компенсируют расходы на дополнительное проживание. Как отмечается, в настоящее время все украинские туристы размещены в отелях Туниса. 2 июля 2018 года, в 13:20 по киевскому времени первый из 5 запланированных самолетов с 172 украинскими туристами вылетел из Туниса. Ожидается, что самолет прибудет в аэропорт "Жуляны" в 17:00.