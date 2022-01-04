Массовые задержания, столкновения и штурм админздания. Протесты в Казахстане продолжаются: подробности

Столкновения с правоохранителями

Сейчас во многих городах Казахстана начались столкновения митингующих с силовиками. В частности, в городе Алматы во время задержания демонстрантов, люди пытались отбить задержанных.

К местам скопления людей стягиваются силовики. Также очевидцы сообщают, что столкновения начались в Кызылорде.

Значительные силы полиции стянуты в столицу Казахстана город Нур-Султан (Астана), где также усиливаются массовые протесты.

Массовые задержания

Вместе с тем вечером началась волна задержаний по стране. В частности, задержания демонстрантов начались в Талдыкоргане, Алматы, Кызылорде. Кроме того, местные СМИ сообщают о задержании в центре Астаны.

Штурм админздания

Как информируют местные СМИ, в Мангистауской области Казахстана протестующие пытались взять штурмом здание администрации.

Также там местные жители на внедорожниках догнали и заблокировали в степи военную автоколонну.

Вместе с тем в центре города Актобе протестующие жгут костры перед зданием Акимата (областной администрации) и заявляют, что не будут сворачивать протест на ночь. Большой митинг продолжается и в центре Караганды.

Интернет не работает

Как заявляют в СМИ, в городе Алматы (крупнейший город Казахстана, бывшая столица) не работает мобильный интернет, также ограничена работа мессенджеров WhatsApp и Telegram.

Обращение президента к гражданам

При этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к участникам протестов с просьбой не следовать призывам "деструктивных лиц", заинтересованных в подрыве единства общества.

"Обращаюсь с просьбой к демонстрантам не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства нашего общества. Другие требования социально-экономического характера будут рассмотрены отдельно, в том числе во время завтрашнего рабочего совещания в столице", - написал он.