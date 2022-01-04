Массовые задержания, столкновения и штурм админздания. Протесты в Казахстане продолжаются: подробности

Сегодня вечером в Казахстане обострилась ситуация с протестами, которые вспыхнули из-за резкого подорожания сжиженного газа. В частности, начались массовые задержания, столкновения гражданских с силовиками.
РБК-Украина собрало подробности событий в Казахстане.
Сейчас во многих городах Казахстана начались столкновения митингующих с силовиками. В частности, в городе Алматы во время задержания демонстрантов, люди пытались отбить задержанных.
К местам скопления людей стягиваются силовики. Также очевидцы сообщают, что столкновения начались в Кызылорде.
Значительные силы полиции стянуты в столицу Казахстана город Нур-Султан (Астана), где также усиливаются массовые протесты.
Вместе с тем вечером началась волна задержаний по стране. В частности, задержания демонстрантов начались в Талдыкоргане, Алматы, Кызылорде. Кроме того, местные СМИ сообщают о задержании в центре Астаны.
Как информируют местные СМИ, в Мангистауской области Казахстана протестующие пытались взять штурмом здание администрации.
Также там местные жители на внедорожниках догнали и заблокировали в степи военную автоколонну.
Вместе с тем в центре города Актобе протестующие жгут костры перед зданием Акимата (областной администрации) и заявляют, что не будут сворачивать протест на ночь. Большой митинг продолжается и в центре Караганды.
Как заявляют в СМИ, в городе Алматы (крупнейший город Казахстана, бывшая столица) не работает мобильный интернет, также ограничена работа мессенджеров WhatsApp и Telegram.
При этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к участникам протестов с просьбой не следовать призывам "деструктивных лиц", заинтересованных в подрыве единства общества.
"Обращаюсь с просьбой к демонстрантам не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства нашего общества. Другие требования социально-экономического характера будут рассмотрены отдельно, в том числе во время завтрашнего рабочего совещания в столице", - написал он.
Напомним, в Казахстане третий день подряд продолжаются массовые протесты, первоначально вызванные ростом цен на сжиженный газ.
Сначала протестующие потребовали снизить цену на газ, который с 1 января подорожал с 60 до 120 тенге за литр. Затем они призывали к отставке действующего правительства, искоренению коррупции и кумовства, строительству фабрик и заводов, сокращению безработицы.
Кроме этого, требования расширились - кроме отставки правительства, они хотят искоренения коррупции и ухода из политики Нурсултана Назарбаева.
После чего стало известно, что президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев проведет совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране.
Впоследствии правительственная комиссия пообещала протестующим в городе Актау, что на западе Казахстана, снизить цену на газ до 50 тенге за литр. Также власти гарантировали не привлекать участников акций к ответственности.