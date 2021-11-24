Массовые задержания в оккупированном Крыму: прокуратура открыла уголовное дело

По данным следствия, 23 ноября возле изолятора временного содержания в Симферополе так называемые "оккупационные правоохранители" безосновательно задержали граждан Украины, среди которых ребенок, женщины и журналисты.

Известно, что все они вчера пришли встретить адвоката Эдема Семедляева, которого так называемый "Центральный районный суд г. Симферополя" незаконно арестовал на 12 суток за якобы неповиновение "законным требованиям" оккупационных правоохранителей.

Так, задержанных доставляли в три отделения полиции Симферополя, а именно: Киевского, Центрального и Железнодорожного.

"Продержав ночь, часть граждан отпустили, составив на них протоколы о якобы административных правонарушениях", - рассказывают правоохранители.

"По процессуальному руководству прокуратуры АР Крым и г. Севастополя начато уголовное производство по фактам незаконного лишения свободы крымских татар на территории оккупированного полуострова (ч. 2 ст. 146 УК Украины)", - говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре добавляют, что это уже шестое массовое незаконное задержание крымских татар с сентября этого года.