Масові затримання в окупованому Криму: прокуратура відкрила кримінальну справу

За даними слідства, 23 листопада біля ізолятора тимчасового тримання у Сімферополі так звані "окупаційні правоохоронці" безпідставно затримали громадян України, серед яких дитина, жінки та журналісти.

Відомо, що всі вони вчора прийшли зустріти адвоката Едема Семедляєва, якого так званий "Центральний районний суд м. Сімферополя" незаконно заарештував на 12 діб за нібито непокору "законним вимогам" окупаційних правоохоронців.

Так, затриманих доставляли до трьох відділків поліції Сімферополя, а саме: Київського, Центрального та Залізничного.

"Протримавши ніч, частину громадян відпустили, склавши на них протоколи про нібито адміністративні правопорушення", - розповідають правоохоронці.

"За процесуального керівництва прокуратури АР Крим та м. Севастополя розпочато кримінальне провадження за фактами незаконного позбавлення волі кримських татар на території окупованого півострова (ч. 2 ст. 146 КК України)", - йдеться в повідомленні.

У Генпрокуратурі додають, що це вже шосте масове незаконне затримання кримських татар з вересня цього року.