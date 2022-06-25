Массовые ракетные удары по Украине 25 июня: ГУР объяснило, зачем целили именно из Беларуси

Ракетные удары утром и ночью 25 июня по 6 областям Украины были специально осуществлены с территории Беларуси. Такая провокация была сделана для вовлечения Беларуси в войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Главного управления разведки.

"В ночь на 25 июня по территории Украины нанесен массированный ракетно-бомбовый удар. Это первый случай проведения авиационного удара по Украине непосредственно с территории Беларуси. Сегодняшний обстрел напрямую связан с усилиями кремлевской власти вовлечь Беларусь в войну в Украине в качестве непосредственного участника", - уверяют в ГУР.

Что известно ГУР о массированном обстреле Украины с территории Беларуси 25 июня