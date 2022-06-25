Масові ракетні удари по Україні 25 червня: ГУР пояснило, навіщо цілили саме з Білорусі

"У ніч на 25 червня по території України завдано масованого ракетно-бомбового удару. Це перший випадок проведення авіаційного удару по Україні безпосередньо з території Білорусі. Сьогоднішній обстріл напряму пов’язаний з намаганнями кремлівської влади втягнути Білорусь у війну в Україні в якості безпосереднього учасника", - запевняють в ГУР.

Що відомо ГУР про масований обстріл України з території Білорусі 25 червня