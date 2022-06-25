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России нужно до месяца, чтобы подготовить новое нападение из Беларуси, – ГУР

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Киев, Суббота 25 июня 2022 09:31
России нужно до месяца, чтобы подготовить новое нападение из Беларуси, – ГУР Фото: российские танкисты (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко, Ульяна Безпалько

Россиянам потребуется как минимум 3-4 недели для того, чтобы вернуть в Беларусь мощную ударную группу, которая будет способна возобновить наступление на северную границу Украины.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

"Это все расчетно. Оно просчитано. Как я уже говорил, когда россиян выводили из Беларуси, им понадобилось три недели. Итак, чтобы вернуть их туда и создать на белорусской территории мощную ударную группировку, нужно до месяца времени – 3-4 недели", – заявил представитель разведки.

При этом он отметил, что наступление с севера зависит от того, насколько противник добьется успеха на восточном и южном направлениях.

"Особенно на востоке – насколько быстро он сможет выполнить те задачи, которые он ставит перед собой. А ближайшая задача врага – выход на административные границы Луганской, а затем – Донецкой областей", – добавил Скибицкий.

Как сообщалось ранее, Беларусь остается плацдармом для российских войск. На ее территории сейчас находится примерно 1,5 тысяч военных РФ.

Также в Брестской и Гомельской областях, которые граничат с Украиной, сосредоточено до семи белорусских батальонов - что составляет около 3,5-4 тысяч солдат.

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