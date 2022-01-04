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Массовые протесты в Казахстане: силовики задержали сотни людей в Алматы

Автор: Сергей Пышкин

В Алматы силовики задержали более сотни человек на месте акции группы по созданию Демократической партии Казахстана. Еще полсотни были задержаны во время разгона шествия "Проснись, Казахстан".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Радио Азаттык".

Акция по созданию Демократической партии Казахстана проходила рядом со спорткомплексом Алматы Арена. Митингующие вступали за улучшение социального положения населения и потребовали снижения цен на газ. Через некоторое время силовики начали задерживать протестующих и сажать их в автозаки.

В то же время, десятки членов акции "Проснись, Казахстан" с аналогичными лозунгами проводили протест рядом с Парком первого президента. Силовики также заблокировали им путь и начали проводить задержания. Всех задержанных доставили в отделения полиции в Ауэзовском и Бостандицком районах.

Что предшествовало протесту

Массовые протесты в Казахстане продолжаются третий день подряд. Все началось после роста цен на сжиженный газ. Впрочем, требования протестующих расширились. Отныне протестуя желают не только отставки правительства, но и искоренения коррупции и выхода из политики Нурсултана Назарбаева.

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности массовых протестов в Казахстане.

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КазахстанАлматы