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Массовые отключения электричества в Центральной Азии: названа причина

Автор: Ольга Белей

Проблема с отключением света связана с аварией в объединенной энергосистеме Центральной Азии. Причины выясняются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АКИpress.

"Предварительно, проблема с отключением электричества связана с аварией в объединенной энергосистеме Центральной Азии", - сообщает СМИ со ссылкой на свои источники.

В настоящее время выясняются причины отключения.

Электричества нет по всему Кыргызстану, в южной части Казахстана, в том числе в Алматы, и в Ташкенте (Узбекистан).


Фото: карта-схема основных электрических сетей 220-500 кВ Объединенной энергосистемы Центральной Азии и Южного Казахстана (geoenergetics.info)

Напомним, три страны Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан и Киргизия) остались без света. В частности, из-за отключения света по всему Бишкеку нет воды - не работают насосные станции.

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