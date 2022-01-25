Массовые отключения электричества в Центральной Азии: названа причина

"Предварительно, проблема с отключением электричества связана с аварией в объединенной энергосистеме Центральной Азии", - сообщает СМИ со ссылкой на свои источники.

В настоящее время выясняются причины отключения.

Электричества нет по всему Кыргызстану, в южной части Казахстана, в том числе в Алматы, и в Ташкенте (Узбекистан).



Фото: карта-схема основных электрических сетей 220-500 кВ Объединенной энергосистемы Центральной Азии и Южного Казахстана (geoenergetics.info)