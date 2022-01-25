Масові відключення електрики в Центральній Азії: названа причина

Проблема з відключенням світла пов'язана з аварією в об'єднаній енергосистемі Центральної Азії. Причини з'ясовуються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АКИргеѕѕ.
"Попередньо, проблема з відключенням електрики пов'язана з аварією в об'єднаній енергосистемі Центральної Азії", - повідомляє ЗМІ з посиланням на свої джерела.
В даний час з'ясовуються причини відключення.
Електрики немає по всьому Киргизстану, в південній частині Казахстану, в тому числі в Алмати, і в Ташкенті (Узбекистан).
Фото: карта-схема основних електричних мереж 220-500 кВ Об'єднаної енергосистеми Центральної Азії і Південного Казахстану (geoenergetics.info)
Нагадаємо, три країни Центральної Азії (Казахстан, Узбекистан і Киргизія) залишилися без світла. Зокрема, через відключення світла по всьому Бішкеку немає води - не працюють насосні станції.