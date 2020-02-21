Массовые мероприятия в Киеве прошли без нарушений

Во время массовых акций в Киеве 20 февраля, посвященных шестой годовщине массовых расстрелов на Майдане, нарушений общественного порядка на столичных улицах не зафиксировано. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Отмечается, что публичную безопасность и порядок обеспечивали столичные полицейские, работники ГСЧС и военнослужащие Нацгвардии.

"Нарушений правопорядка не зафиксировано", - отметили в полиции.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве 20 февраля правоохранители во время проведения массовых акций в центре города в усиленном режиме следят за правопорядком. В КГГА поступило несколько заявок о проведении массовых мероприятий в центральной части города. Все акции связанные с годовщиной событий 2014 года.

Напомним, в Украине 20 февраля чтят память Героев Небесной Сотни.

Шесть лет назад в центре Киева были убиты десятки людей. После массовых расстрелов на Майдане экс-президент Виктор Янукович бежал из страны. Революция достоинства победила ценой почти сотни жертв.