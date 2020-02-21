Масові заходи у Києві пройшли без порушень

Під час масових акцій у Києві 20 лютого, присвячених шостій річниці масових розстрілів на Майдані, порушень громадського порядку на столичних вулицях не зафіксовано. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу полції Києва.

Зазначається, що публічну безпеку та порядок забезпечували столичні поліцейські, працівники ДСНС та військовослужбовці Нацгвардії.

"Порушень правопорядку не зафіксовано", - зазначили в поліції.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Києві 20 лютого правоохоронці під час проведення масових акцій у центрі міста у посиленому режимі стежать за правопорядком. До КМДА надійшло кілька заявок про проведення масових заходів у центральній частині міста. Усі акції пов’язані з річницею подій 2014 року.

Нагадаємо, в Україні 20 лютого вшановують пам'ять Героїв Небесної Сотні.

Шість років тому в центрі Києва були вбиті десятки людей. Після масових розстрілів на Майдані екс-президент Віктор Янукович втік з країни. Революція гідності перемогла ціною майже сотні жертв.