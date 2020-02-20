В Киеве полиция усилила меры безопасности из-за проведения акций в центре

Иллюстративное фото фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

В Украине 20 февраля чтят память Героев Небесной Сотни

В Киеве сегодня, 20 февраля, правоохранители во время проведения массовых акций в центре города в усиленном режиме будут следить за правопорядком. Об этом заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, говорится в сообщении пресс-службs Нацполиции Киева.

Сообщается, что накануне в КГГА поступило несколько заявок о проведении массовых мероприятий в центральной части города.

"Все сегодняшние акции связанные с годовщиной событий 2014 года. За правопорядком в центре столицы будут следить работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для обеспечения мирного проведения запланированных акций и недопущения нарушений общественного порядка, полиция привлекает достаточное количество личного состава. Кроме того, будут созданы резервы на случай осложнения оперативной обстановки.

В полиции также призвали организаторов и участников мероприятий с пониманием относиться к усиленным мерам безопасности, придерживаться норм действующего законодательства и не нарушать общественный порядок.

Напомним, в Украине 20 февраля чтят память Героев Небесной Сотни.

Шесть лет назад в центре Киева были убиты десятки людей. После массовых расстрелов на Майдане экс-президент Виктор Янукович бежал из страны. Революция достоинства победила ценой почти сотни жертв.