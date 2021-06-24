Массовое убийство жителей деревни в Буркина-Фасо совершили дети в возрасте до 14 лет

Большинство напавших на деревню в Буркина-Фасо, где было убито около 160 человек , были дети в возрасте от 12 до 14 лет. Детский фонд ООН решительно осудил найм несовершеннолетних вооруженными группировками.

Об этом сообщил журналист в Буркина-Фасо Генри Уилкинс со ссылкой на заявление Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

"Вооруженная группировка в основном состояла из детей и подростков в возрасте от 12 до 14 лет", - говорится в заявлении организации.

В ЮНИСЕФ также отметили, что в ходе атаки было убито 130 мирных жителей, в том числе много детей.

Детский фонд ООН решительно осудил вербовку детей и подростков вооруженными группировками и назвал такие действия "серьезным нарушением основных прав" несовершеннолетних.