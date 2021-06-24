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Массовое убийство жителей деревни в Буркина-Фасо совершили дети в возрасте до 14 лет

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Уагадугу, Четверг 24 июня 2021 16:27
Массовое убийство жителей деревни в Буркина-Фасо совершили дети в возрасте до 14 лет Фото: нападение на деревню в Буркина-Фасо совершили дети до 14 лет (Darius/flickr)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Большинство напавших на деревню в Буркина-Фасо, где было убито около 160 человек, были дети в возрасте от 12 до 14 лет. Детский фонд ООН решительно осудил найм несовершеннолетних вооруженными группировками.

Об этом сообщил журналист в Буркина-Фасо Генри Уилкинс со ссылкой на заявление Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

"Вооруженная группировка в основном состояла из детей и подростков в возрасте от 12 до 14 лет", - говорится в заявлении организации.

В ЮНИСЕФ также отметили, что в ходе атаки было убито 130 мирных жителей, в том числе много детей.

Детский фонд ООН решительно осудил вербовку детей и подростков вооруженными группировками и назвал такие действия "серьезным нарушением основных прав" несовершеннолетних.

Напомним, в начале июня в провинции Яга на севере Буркина-Фасо боевики напали на село Солхан. Сначала было известно о 132 погибших гражданских, в том числе семеро детей. Позднее число жертв возросло до 160. В стране был объявлен трехдневный национальный траур.

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