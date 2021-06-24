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Масове вбивство жителів села в Буркіна-Фасо скоїли діти віком до 14 років

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Уагадугу, Четвер 24 червня 2021 16:27
Масове вбивство жителів села в Буркіна-Фасо скоїли діти віком до 14 років Фото: напад на село в Буркіна-Фасо скоїли діти до 14 років (Darius / flickr)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Більшість нападників на село в Буркіна-Фасо, де було вбито близько 160 осіб, були діти віком від 12 до 14 років. Дитячий фонд ООН рішуче засудив наймання неповнолітніх збройними угрупованнями.

Про це повідомив журналіст у Буркіна-Фасо Генрі Вілкінс з посиланням на заяву Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

"Збройне угруповання в основному складалося з дітей і підлітків у віці від 12 до 14 років", - йдеться в заяві організації.

У ЮНІСЕФ також відзначили, що в ході атаки було вбито 130 мирних жителів, у тому числі багато дітей.

Дитячий фонд ООН рішуче засудив вербування дітей і підлітків збройними угрупованнями і назвав такі дії "серйозним порушенням основних прав" неповнолітніх.

Нагадаємо, на початку червня в провінції Яга на півночі Буркіна-Фасо бойовики напали на село Солхан. Спочатку було відомо про 132 загиблих цивільних, у тому числі семеро дітей. Пізніше кількість жертв зросла до 160. У країні був оголошений триденний національний траур.

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загиблі преступления Буркина-Фасо
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