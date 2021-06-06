ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Число жертв нападения в Буркина-Фасо возросло до 160 человек

Новина українською →
Буркина-Фасо, Воскресенье 06 июня 2021 22:47
Число жертв нападения в Буркина-Фасо возросло до 160 человек Фото: в результате нападения на деревню в Буркина-Фасо погибли 160 человек (Darius/flickr)
Автор: Юлия Струк

Число погибших в результате недавнего террористического нападения на деревню на севере Буркина-Фасо возросло до 160 человек. В стране объявлен трехдневный национальный траур.

Об этом сообщает "Анадолу" со ссылкой на источники в службах безопасности.

Источник отметил, что число погибших будет расти из-за большого количества людей, которые получили тяжелые травмы.

После нападения президент Рох Марк Кристиан Каборе объявил трехдневный национальный траур.

Напомним, в провинции Яга на севере Буркина-Фасо боевики напали на село Солхан. Сначала было известно о 132 погибших гражданских, в том числе семеро детей.

Отмечалось, что нападение стало самым серьезным за последние годы. С января количество жертв нападений в регионе Сахель превысило 500 человек.

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил атаку. Он призвал международное сообщество удвоить усилия в борьбе против экстремизма.

Как писало РБК-Украина, в Нигере вооруженные преступники совершили налет на три деревни в районе Тиллабери, который граничит с Мали и Буркина-Фасо. В результате были убиты 137 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире погибшие Буркина-Фасо
NEWS
Зеленский и Байден проведут сегодня телефонный разговор
Зеленский и Байден проведут сегодня телефонный разговор
DAILY
Границы дозволенного. Что дадут ковид-сертификаты в Украине и ЕС
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Границы дозволенного. Что дадут ковид-сертификаты в Украине и ЕС