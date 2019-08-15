Массовое отравление в Закарпатской области: возросло число пострадавших

Иллюстративное фото (stan.kz)

Среди госпитализированных - 9 детей

Из-за массового отравления в Закарпатской области в ресторане "Семейный уют" по состоянию на утро четверга, 15 августа, госпитализированы 35 человек. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Среди госпитализированных - 9 детей.

"По состоянию на 7 ч. 15 августа в Береговскую ЦРБ с признаками пищевого отравления госпитализированы 35 человек (из них 9 детей), которые 10 августа употребляли пищу на свадьбе в ресторане "Семейный уют" в с. Слобода Береговского района (всего находилось 190 человек). Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий", - указано в сообщении.

Как писало РБК-Украина ранее, в Закарпатской области на свадьбе отравились 29 человек, среди которых 8 детей. Люди отравились в селе Слобода. Всего на свадьбе находились 190 человек.

Также агентство писало о массовом отравления людей в Винницкой области, в результате которого пострадали 12 человек, среди которых трое детей. Все они до сих пор находятся в больнице.

Напомним, в селе Лазурное (Херсонская область) в пансионате "Буревестник" отравились 14 детей. Детей с признаками пищевого отравления госпитализировали в инфекционное отделение Скадовской центральной больницы.

Кроме того, в июне в Луганской области произошло массовое отравление детей. С симптомами отравления были госпитализированы 18 граждан, из которых 15 - дети.