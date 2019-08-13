В больницах Винницкой области из-за отравления находятся еще трое детей

Иллюстративное фото (facebook.com/screennews.ad)

В больнице остаются еще 8 взрослых

Из-за отравления в Винницкой области в больницах остаются 12 человек, среди которых трое детей. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что они отравились на территории Крестовоздвиженского Храма.

"По состоянию на 7 ч. 13 августа в Ямпильской ЦРБ с признаками пищевого отравления остаются на лечении 12 человек (из них 3 ребенка), которые 9 августа употребляли пищу на территории Крестовоздвиженского Храма в с. Должок Ямпольского района (всего находилось 70 человек). Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.

Напомним, РБК-Украина вчера писало об отравлении 12-ти человек в Винницкой области.

Кроме этого, в селе Лазурное (Херсонская область) в пансионате "Буревестник" отравились 14 детей. Детей с признаками пищевого отравления госпитализировали в инфекционное отделение Скадовской центральной больницы. Это дети в возрасте от 8 до 14 лет.

РБК-Украина писало, что 18 июня, в Луганской области произошло массовое отравление детей. С симптомами отравления были госпитализированы 18 граждан, из которых 15 - дети.