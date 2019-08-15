Масове отруєння у Закарпатській області: зросло число постраждалих

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Серед госпіталізованих - 9 дітей

Через масове отруєння у Закарпатській області у ресторані "Родинний затишок" станом на ранок четверга, 15 серпня, госпіталізовані 35 осіб. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Серед госпіталізованих - 9 дітей.

"Станом на 7 год. 15 серпня до Берегівської ЦРЛ з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 35 осіб (з них 9 дітей), які 10 серпня вживали їжу на весіллі в ресторані "Родинний затишок" у с. Слобода Берегівського району (всього перебувало 190 осіб). Проводиться комплекс протиепідемічних заходів", - вказано у повідомленні.

Як писало РБК-Україна раніше, в Закарпатській області на весіллі отруїлися 29 людей, серед яких 8 дітей. Люди отруїлися у селі Слобода. Всього на весіллі перебувало 190 осіб.

Також агентство писало про масове отруєння людей у ​​Вінницькій області, в результаті якого постраждали 12 осіб, серед яких троє дітей. Усі вони до сих пір знаходяться у лікарні.

Нагадаємо, в селі Лазурне (Херсонська область) в пансіонаті "Буревісник" отруїлися 14 дітей. Дітей з ознаками харчового отруєння госпіталізували в інфекційне відділення Скадовської центральної лікарні.

Крім того, в червні в Луганській області сталося масове отруєння дітей. З симптомами отруєння були госпіталізовані 18 громадян, з яких 15 - діти.