Массовое отравление в школе Хмельницкого: количество пострадавших приближается к 100
Вследствие массового отравления в школе Хмельницкого пострадали 91 ребенок и 1 взрослый человек. Их количество продолжает стремительно расти.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Хмельницкого областного центра контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины.
"ГУ "Хмельницкий областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины" сообщает, что по состоянию на 10.00 10 сентября 2021 года за медицинской помощью обратились 92 человека, в том числе 91 ребенок и 1 взрослый человек", - отмечает пресс-служба.
Всего в больницу были госпитализированы 15 человек, среди которых 14 детей. Сейчас 77 пациентов продолжают лечение в амбулаторных условиях под наблюдением педиатров и семейных врачей.
"В учебном заведении и в домашних очагах лиц, которые заболели, осуществлена заключительная дезинфекция", - пишет пресс-служба.
Источник возбудителя инфекции до сих пор неизвестен.
Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что вчера в результате массового отравления в школе Хмельницкого - пострадали 85 человек.