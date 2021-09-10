Масове отруєння в школі Хмельницького: кількість постраждалих наближається до 100

Внаслідок масового отруєння в школі Хмельницького постраждали 91 дитина й 1 доросла особа. Їх кількість продовжує стрімко рости.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров`я України.

"ДУ "Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" повідомляє, що станом на 10.00 10 вересня 2021 року за медичною допомогою звернулися 92 людини, в тому числі 91 дитина та 1 доросла особа", - відзначає пресслужба.

Загалом до лікарні було госпіталізовано 15 осіб, серед яких 14 дітей. Наразі 77 пацієнтів продовжують лікування в амбулаторних умовах під наглядом педіатрів й сімейних лікарів.

"У навчальному закладі та в домашніх осередках осіб, які захворіли, здійснено заключну дезінфекцію", - пише пресслужба.

Джерело збудника інфекції досі невідоме.