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На курорте в Кирилловке произошло массовое отравление

Новости » Происшествия     02.07.2020 - 13:06
На курорте в Кирилловке произошло массовое отравление
Фото: пострадавших госпитализировали в инфекционное отделение (РБК-Украина)

Пострадавшим сделают тесты на коронавирус

На одной из баз отдыха в Кирилловке Запорожской области произошло массовое отравление. Пострадавших госпитализировали в инфекционное отделение, у них возьмут анализы на коронавирус.

Об этом сообщает поселковый совет Кирилловки.

Сообщается, что инцидент произошел на базе отдыха "Днепровские зори". Отдыхающие начали жаловаться на ухудшение состояния здоровья еще вечером 1 июля, с симптомами пищевого отравления, такими как рвота и повышенная температура, их госпитализировали в Якимовскую ЦРБ.

По словам директора местной "Амбулатории общей практики семейной медицины" Ирины Мохур, все пострадавшие связывают свое состояние с приемом пищи или купанием в бассейне. Однако всем, кто жалуется на повышение температуры, сделают посевы на коронавирусную инфекцию.

На данный момент на базе отдыха работают сотрудники полиции и других служб. По данным местных СМИ, уже госпитализировали 15 человек.

В поселковом совете подчеркивают, что с начала эпидемии COVID-19 в Кирилловке не было зафиксировано ни одного случая заболевания.

Напомним, в мае в Запорожье произошла вспышка сальмонеллеза, были госпитализированы 12 человек.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины курортЗапорожская областьотравление
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