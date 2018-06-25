Массовое отравление в Хмельницкой области: число госпитализированных возросло

Среди 50 заболевших четверо лечатся амбулаторно

Количество человек, госпитализированных из-за массового отравления в Хмельницкой области возросло до 50. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ "Хмельницкий областной лабораторный центр Минздрава".

"По состоянию на 10.00 25 июня 2018 года зарегистрировано 50 больных (49 взрослых, 1 ребенок) сальмонеллезом среди жителей Хмельницкой области, которые принимали участие в трех поминальных обедах, которые состоялись 19 июня 2018 года в пгт. Ярмолинцы и с. Новое Село Ярмолинецкого района", - говорится в сообщении.

Как отмечается, среди 50 заболевших четверо лечатся амбулаторно (диагноз: “сальмонеллез” подтвержден лабораторно в 2 случаях), другие находятся в стационарах.

"При исследовании пищевых продуктов, которые употреблялись на поминальных обедах в 6-ти блюдах выделено Salmonella enterіtіdіs (курица жареная, отбивная куриная, котлета куриная, капуста тушеная с куриным мясом, бутерброд с сыром и помидорами, пирожок с горохом). В домашних очагах заболевших при исследовании смывов с объектов окружающей среды в четырех случаях выделено Salmonella enterіtіdіs", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о 23 пострадавших в результате массового отравления в Хмельницкой области.