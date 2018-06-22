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У Хмельницькій області кількість госпіталізованих з отруєнням зросла до 23

НовиниНадзвичайні події    22.06.2018 - 15:22
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За фактом виникнення спалаху направлено матеріали в правоохоронні органи

У Хмельницькій області кількість госпіталізованих з харчовим отруєнням зросла до 23. Про це сьогодні, 22 червня, повідомляє прес-центр Держпродспоживслужби.

"За даними департаменту охорони здоров’я Хмельницької ОДА станом на 21.06.2018р. госпіталізовано 23 хворих у лікувально-профілактичні заклади Хмельницької області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що люди отруїлися під час поминальних обідів у місцевому кафе-барі. Причиною інциденту є порушення санітарних норм.

Заклад закрили на час проведення розслідування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Хмельницькій області з отруєнням госпіталізували 16 осіб.

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Теги публікації: отравление, Хмельницкая область  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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