"Масштабы репрессий не уменьшаются": ЕС поддержал платформу по фиксации преступлений властей Беларуси

Европейский союз ЕС поддерживает недавно созданную для документирования преступлений власти Беларуси "Международную платформу подотчетности" (Accountability International Platform for Belarus) . Новые беспочвенные задержания в День Воли в Беларуси подтверждают, что масштабы репрессий не уменьшаются, считают в ЕС.

Об этом говорится в заявлении ЕС, обнародованном на сайте Европейской службы иностранных дел.

"Неспровоцированные, произвольные задержания более двухсот мирных людей по всей Беларуси по случаю Дня Воли (25 марта) демонстрируют, что масштабы репрессий со стороны государства не уменьшаются. Виновные лица должны быть привлечены к ответственности", - говорится в заявлении.

В ЕС сообщили, будут продолжать поддерживать белорусский народ в его законном стремлении к демократии и уважению основных свобод, включая право на свободу слова, мирные собрания и демонстрации.

"ЕС поддерживает Международную платформу подотчетности для Беларуси, независимую и беспристрастную платформу для сбора, проверки, хранения документов и доказательств в отношении серьезных нарушений прав человека, совершенных в Беларуси во время и после президентских выборов в августе 2020 года. ЕС поддерживает Платформу политически, а после завершения подготовки - и финансово", - заявили в Евросоюзе.