Масштабування ракетного виробництва в Україні: експерт назвав головні проблеми

Успішні випробування, але без зайвого ажіотажу

Ступак зазначив, що на початку року українські військові провели випробувальний пуск балістичної ракети на одному з полігонів.

"Не вдаючись у деталі: запуском задоволені, польотом задоволені, влучанням болванки задоволені. Туди, куди потрібно, в ті координати, як ми хотіли", - розповів експерт.

Однак він наголосив, що не варто влаштовувати "піар" на кожному етапі. Замість гучних обіцянок краще спочатку зробити, випробувати, відкоригувати, запустити - і вже потім повідомляти про результат.

Проблема масштабування

Головний виклик, за словами Ступака, - не створення одного зразка, а налагодження серійного виробництва.

"Цей стаканчик - не проблема його зробити один. Навіть я можу вирізати з картону щось схоже. А коли ви скажете: мені потрібно 10 тисяч до кінця тижня - де мені їх взяти? Треба обладнання, замовити матеріали, законтрактувати постачання", - пояснив експерт.

Він порівняв цей процес із виготовленням картонного стаканчика: перші партії можуть бути кривими, різного розміру, а на відпрацювання технології потрібен час.

"Не варто повторювати помилок росіян"

Ступак застеріг від надмірної публічності, яка може зіграти проти України. Як приклад він навів російський танк "Армата", який так і не з’явився у великій кількості.

"Ми просто стоїмо в один ряд з росіянами. Як вони нас лякали "Арматою"? Він так і не з’явився. Ми з нього сміємося. І ми так само не маємо рекламувати наші ракети, доки не матимемо стабільного серійного виробництва", - підсумував він.