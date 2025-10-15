Масштабування DOT-Chain Defence: скільки вдалось заробити за кілька днів після запуску

Після масштабування закупівель дронів у маркетплейсі DOT-Chain Defence пройшло вже 36 замовлень на 166 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Агенцію оборонних закупівель.
В Агенції повідомили, що додаткові 1,5 млрд грн вже виділили для закупівлі дронів через DOT-Chain Defence та розподілили між підрозділами. Тепер доступ до маркетплейсу мають 130 бригад.
"За кілька днів після масштабування проекту маємо вже 36 замовлень на 166 млн грн. Першою своє замовлення зробила 116 окрема механізована бригада, представники якої відмітили - співпраця з DOT-Chain Defence спрощує та прискорює логістику", - йдеться у повідомленні.
Отримані від Агенції оборонних закупівель FPV-дрони будуть застосовуватись на Куп’янському напрямку.
"Агенція оборонних закупівель продовжує збирати зворотний зв’язок від підрозділів, щоб зробити систему DOT-Chain Defence ще зручнішою для наших військових", - повідомляється в дописі.
Як раніше писало РБК-Україна, система функціонує за принципом звичайного онлайн-магазину. Але замість побутової техніки військові самостійно обирають безпілотники, які закуповуються за кошти Агенції оборонних закупівель.
Міністр оборони України Денис Шмигаль розповів, що маркетплейс зброї DOT-Chain Defence став платформою, на якій бойові бригади отримали можливість напряму закупляти різні типи БпЛА.
Так, за перший місяць роботи через ІТ-систему DOT-Chain Defence на передову було поставлено вже 5,6 тис. дронів загальною вартістю 216 млн гривень.