Масштабування DOT-Chain Defence: скільки вдалось заробити за кілька днів після запуску

В Агенції повідомили, що додаткові 1,5 млрд грн вже виділили для закупівлі дронів через DOT-Chain Defence та розподілили між підрозділами. Тепер доступ до маркетплейсу мають 130 бригад.

"За кілька днів після масштабування проекту маємо вже 36 замовлень на 166 млн грн. Першою своє замовлення зробила 116 окрема механізована бригада, представники якої відмітили - співпраця з DOT-Chain Defence спрощує та прискорює логістику", - йдеться у повідомленні.

Отримані від Агенції оборонних закупівель FPV-дрони будуть застосовуватись на Куп’янському напрямку.

"Агенція оборонних закупівель продовжує збирати зворотний зв’язок від підрозділів, щоб зробити систему DOT-Chain Defence ще зручнішою для наших військових", - повідомляється в дописі.