Масштабирование DOT-Chain Defence: сколько удалось заработать за несколько дней после запуска

В Агентстве сообщили, что дополнительные 1,5 млрд грн уже выделили для закупки дронов через DOT-Chain Defence и распределили между подразделениями. Теперь доступ к маркетплейсу имеют 130 бригад.

"Через несколько дней после масштабирования проекта имеем уже 36 заказов на 166 млн грн. Первой свой заказ сделала 116 отдельная механизированная бригада, представители которой отметили - сотрудничество с DOT-Chain Defence упрощает и ускоряет логистику", - говорится в сообщении.

Полученные от Агентства оборонных закупок FPV-дроны будут применяться на Купянском направлении.

"Агентство оборонных закупок продолжает собирать обратную связь от подразделений, чтобы сделать систему DOT-Chain Defence еще более удобной для наших военных", - сообщается в заметке.