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Масштабный пожар в Венесуэле: погибли 12 человек и 13 пострадали

Новости » Происшествия     24.01.2020 - 09:23
Масштабный пожар в Венесуэле: погибли 12 человек и 13 пострадали
Фото: пожар в Венесуэле (elpitazo.net)

Пожар произошел в четверг на тростниковой плантации в северном штате Арагуа

По меньшей мере 12 человек погибли, еще 13 пострадали в результате пожара на севере Венесуэлы. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на портал El Pitazo.

Как отмечается, пожар произошел в четверг на тростниковой плантации в северном штате Арагуа. Погибли 12 человек, еще 13, в том числе трое несовершеннолетних, получили ожоги. Их доставили в больницы. На месте происшествия остаются представители спасательных служб.

Отметим, что Австралии потребуется 100 лет для восстановления после масштабных природных пожаров. Уже погибли 28 человек. Разрушено более 2000 домов и погибло много животных.

Впрочем, правительство Австралии отказался от помощи Украины в тушении масштабных лесных пожаров из-за наличия достаточных ресурсов для преодоления последствий лесных пожаров.

Напомним, на южную часть Австралии наступает новая волна жары, которая может обострить проблему масштабных лесных пожаров и расширить их.

По предварительным подсчетам экологов, в результате масштабных пожаров в Австралии погибло более миллиарда животных

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