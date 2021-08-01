Масштабный пожар на складе под Одессой потушили, обошлось без пострадавших
Фото: пожар на складе под Одессой потушен (фото www.dsns.gov.ua)
Пожар в отдельно стоящем трехэтажном складском здании в с. Нерубайское Одесского района ликвидирован. Склад находится на 452 км автодороги М-05 "Киев-Одесса".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Согласно сообщению, пожар возник в воскресенье, 1 августа.
"По состоянию на 11:29 пожар локализован на площади 10 тыс. м кв. в 12: 25 - ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.