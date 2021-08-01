Масштабну пожежу на складі під Одесою загасили, обійшлося без постраждалих
Фото: пожежу на складі під Одесою загасли (www.dsns.gov.ua)
Пожежу в окремо розташованій триповерховій складській будівлі у с. Нерубайське Одеського району ліквідовано. Склад знаходиться на 452 км автодороги М-05 "Київ-Одеса".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Згідно з повідомленням, пожежа виникла, у неділю, 1 серпня.
"Станом на 11:29 пожежу локалізовано на площі 10 тис. м кв. О 12:25 - ліквідовано. Жертв та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.