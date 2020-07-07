Масштабный лесной пожар в Луганской области: что известно на данный момент

Возгорание в лесных массивах произошло из-за сильного ветра и жары и перекинулось на поселки
Лесной пожар в Луганской области охватил несколько сел. Огнем уничтожены более 100 жилых и дачных домов, погибло 6 человек. Местных жителей госпитализируют в больницы с ожогами. Все подробности - в материале РБК-Украина.
Причина и масштабы пожаров
Сегодня днем жители Луганской области начали сообщать о возгораниях в нескольких населенных пунктах. Пожар произошел накануне в лесничествах Новоайдарского района, но из-за сильного ветра и жары его площадь увеличилась.
Фото: пожары в Луганской области (facebook.com/policeLG)
В районе озера Чистое в Северодонецке загорелась сухая трава. Также начался пожар в поле у населенного пункта Боровское, в результате чего огонь уничтожил забор жилого дома. Возгорание произошло на свалке в селе Метелкино, позднее огнем охватило леса и поселок Смоляниново в Новоайдарском районе.
По данным ГСЧС, сгорело 30 жилых домов в Смоляниново и 80 строений дачного кооператива "Волчья яма". Общая площадь возгорания составила 120 га.
Полиция перекрыла проезд на автомобильных трассах в направлениях из Северодонецка на Новоайдар и село Пурдовка. Дым от возгорания был виден на улицах Северодонецка. Стоит отметить, что город окружен хвойными лесами.
Количество жертв возросло до 6
На 21:00 стало известно о 6 погибших в результате пожаров на Луганщине. Трое из них погибли во время ДТП на выезде из поселка Смоляниново.
Девять местных жителей с ожогами разной степени тяжести и отравлением угарным газом были доставлены в больницы.
Машинами скорой помощи эвакуировали местных жителей из поселка под Северодонецком. Людей разместили в Новоайдарской, Северодонецкой больницах и медучреждении Кременского района.
Ликвидация пожара
Спасателям удалось локализовать возгорание, на месте создан оперативный штаб. Продолжается ликвидация пожара в лесничестве у села Капитаново, площадью 40 га. Задействовано 16 единиц техники и 60 спасателей ГСЧС.
Президент Владимир Зеленский провел экстренное совещание по ситуации в Луганской области. По поручению главы государства к ликвидации пожаров были привлечены подразделения Нацгвардии и ВСУ.
В тушении огня было задействовано более 1 тыс. спасателей, полицейских и нацгвардейцев из Луганской области. Также дополнительно привлечены бригады ГСЧС Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей, 85 единиц спецтехники и 2 самолета.
На 9 июля назначено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на которой будет принято решение о помощи пострадавшим от пожаров.
Напомним, вчера рядом с населенным пунктом Осколоновка Новоайдарского района на территории двух лесничеств возник масштабный лесной пожар.