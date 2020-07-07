Масштабный лесной пожар в Луганской области: что известно на данный момент

Лесной пожар в Луганской области охватил несколько сел. Огнем уничтожены более 100 жилых и дачных домов, погибло 6 человек. Местных жителей госпитализируют в больницы с ожогами. Все подробности - в материале РБК-Украина.

Причина и масштабы пожаров

Сегодня днем жители Луганской области начали сообщать о возгораниях в нескольких населенных пунктах. Пожар произошел накануне в лесничествах Новоайдарского района, но из-за сильного ветра и жары его площадь увеличилась.

Фото: пожары в Луганской области (facebook.com/policeLG)

В районе озера Чистое в Северодонецке загорелась сухая трава. Также начался пожар в поле у населенного пункта Боровское, в результате чего огонь уничтожил забор жилого дома. Возгорание произошло на свалке в селе Метелкино, позднее огнем охватило леса и поселок Смоляниново в Новоайдарском районе.

По данным ГСЧС, сгорело 30 жилых домов в Смоляниново и 80 строений дачного кооператива "Волчья яма". Общая площадь возгорания составила 120 га.

Полиция перекрыла проезд на автомобильных трассах в направлениях из Северодонецка на Новоайдар и село Пурдовка. Дым от возгорания был виден на улицах Северодонецка. Стоит отметить, что город окружен хвойными лесами.

Фото: дым от возгорания виден в Северодонецке (instagram.com/severodonetsk)

Количество жертв возросло до 6

На 21:00 стало известно о 6 погибших в результате пожаров на Луганщине. Трое из них погибли во время ДТП на выезде из поселка Смоляниново.

Девять местных жителей с ожогами разной степени тяжести и отравлением угарным газом были доставлены в больницы.

Машинами скорой помощи эвакуировали местных жителей из поселка под Северодонецком. Людей разместили в Новоайдарской, Северодонецкой больницах и медучреждении Кременского района.

Ликвидация пожара

Спасателям удалось локализовать возгорание, на месте создан оперативный штаб. Продолжается ликвидация пожара в лесничестве у села Капитаново, площадью 40 га. Задействовано 16 единиц техники и 60 спасателей ГСЧС.

Президент Владимир Зеленский провел экстренное совещание по ситуации в Луганской области. По поручению главы государства к ликвидации пожаров были привлечены подразделения Нацгвардии и ВСУ.

В тушении огня было задействовано более 1 тыс. спасателей, полицейских и нацгвардейцев из Луганской области. Также дополнительно привлечены бригады ГСЧС Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей, 85 единиц спецтехники и 2 самолета.

На 9 июля назначено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на которой будет принято решение о помощи пострадавшим от пожаров.

Напомним, вчера рядом с населенным пунктом Осколоновка Новоайдарского района на территории двух лесничеств возник масштабный лесной пожар.