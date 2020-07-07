Масштабна лісова пожежа в Луганській області: що відомо на даний момент

Лісова пожежа в Луганській області охопила кілька сіл. Вогнем знищено понад 100 житлових і дачних будинків, загинуло 6 осіб. Місцевих жителів госпіталізують в лікарні з опіками. Всі подробиці - в матеріалі РБК-Україна.

Причина та масштаби пожеж

Сьогодні вдень жителі Луганської області почали повідомляти про загоряння в декількох населених пунктах. Пожежа сталася напередодні в лісництвах Новоайдарського району, але через сильний вітер і спеку її площа збільшилася.

Фото: пожежі в Луганській області (facebook.com/policeLG)

У районі озера Чисте в Сєвєродонецьку загорілася суха трава. Також почалася пожежа в полі біля населеного пункту Борівське, в результаті чого вогонь знищив паркан житлового будинку. Займання сталося на звалищі в селі Метьолкіне, пізніше вогнем охопило ліси і селище Смоляниново в Новоайдарському районі.

За даними ДСНС, згоріло 30 житлових будинків в Смоляниновому і 80 будівель дачного кооперативу "Вовча яма". Загальна площа пожежі склала 120 га.

Поліція перекрила проїзд на автомобільних трасах в напрямках з Сєвєродонецька на Новоайдар і село Пурдівка. Дим від пожежі було видно на вулицях Сєвєродонецька. Варто зазначити, що місто оточене хвойними лісами.

Фото: дим від загоряння видно в Сєвєродонецьку (instagram.com/severodonetsk)

Кількість жертв зросла до 6

На 21:00 стало відомо про 6 загиблих в результаті пожеж на Луганщині. Троє з них загинули під час ДТП на виїзді з селища Смолянинове.

Дев'ять місцевих жителів з опіками різного ступеня тяжкості і отруєнням чадним газом були доставлені в лікарні.

Машинами швидкої допомоги евакуювали місцевих жителів з селища під Сєвєродонецьком. Людей розмістили в Новоайдарській, Сєвєродонецькій лікарнях і медустанові Кремінського району.

Ліквідація пожежі

Рятувальникам вдалося локалізувати загоряння, на місці створено оперативний штаб. Триває ліквідація пожежі в лісництві біля села Капітанове, площею 40 га. Задіяно 16 одиниць техніки і 60 рятувальників ДСНС.

Президент Володимир Зеленський провів екстрену нараду щодо ситуації в Луганській області. За дорученням глави держави до ліквідації пожеж було залучено підрозділи Нацгвардії і ЗСУ.

В гасінні вогню було задіяно понад 1 тис. рятувальників, поліцейських і нацгвардійців з Луганської області. Також додатково залучено бригади ДСНС Харківської, Донецької, Дніпропетровської і Полтавської областей, 85 одиниць спецтехніки і 2 літаки.

На 9 липня призначене засідання комісії з надзвичайних ситуацій, на якій буде прийнято рішення про допомогу постраждалим від пожеж.

Нагадаємо, вчора біля населеного пункту Осколонівка Новоайдарського району на території двох лісництв виникла масштабна лісова пожежа.