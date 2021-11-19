UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Масштабные военные маневры России достигнут пика в январе, - ГУР

Автор: Артур Родивилов

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины. Военные маневры Москвы достигнут пика в январе.

Как сообщает РБК-Украина, об этом шла речь в эфире "Право на владу".

Буданов рассказал, какой замысел преследует РФ на фоне военных маневров.

"Замысел Москвы очень прост - дестабилизация внутри, используя очень много нарративов. От антивакцинаторов к недовольству по разным причинам. Далее, миграционных кризис, преследующий цель возмущения общества, масштабный энергетический кризис, надвигающийся по нашей оценке, экономический кризис", - заявил он.

Глава ГУР отметил, что России ведет "накопления" на определенном удалении от границы Украины.

"И (это - ред.) на фоне масштабного маневрирования русской армии с накоплением на определенном удалении от государственной границы. Это накопление будет продолжаться и выйдет на пик в конце января", - добавил Буданов.

Напомним, что РБК-Украина писало о том, что специальный представитель действующего главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Микко Киннунен заявил об обеспокоенности организации из-за увеличения случаев использования вооружения на Донбассе.

В то же время президент России Владимир Путин отметил, что заявления о вторжении на территорию Украины являются якобы лишь безосновательным нагнетанием напряженности.

Между тем Украина вместе со своими союзниками разрабатывает комплексный пакет сдерживания России на случай расширения агрессии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Войска РФ