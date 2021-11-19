Масштабные военные маневры России достигнут пика в январе, - ГУР

Буданов рассказал, какой замысел преследует РФ на фоне военных маневров.

"Замысел Москвы очень прост - дестабилизация внутри, используя очень много нарративов. От антивакцинаторов к недовольству по разным причинам. Далее, миграционных кризис, преследующий цель возмущения общества, масштабный энергетический кризис, надвигающийся по нашей оценке, экономический кризис", - заявил он.

Глава ГУР отметил, что России ведет "накопления" на определенном удалении от границы Украины.

"И (это - ред.) на фоне масштабного маневрирования русской армии с накоплением на определенном удалении от государственной границы. Это накопление будет продолжаться и выйдет на пик в конце января", - добавил Буданов.