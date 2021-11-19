Масштабні військові маневри Росії досягнуть піку в січні, - ГУР

Буданов розповів, який задум переслідує РФ на тлі військових маневрів.

"Задум Москви дуже простий - дестабілізація всередині, використовуючи дуже багато наративів. Від антивакцинаторів до невдоволення з різних причин. Далі, міграційна криза, яка має на меті обурення суспільства, масштабна енергетична криза, що насувається за нашою оцінкою, економічна криза", - заявив він.

Глава ГУР зазначив, що Росії веде "накопичення" на певному віддаленні від кордону України.

"І (це - ред.) на тлі масштабного маневрування російської армії з накопиченням на певному віддаленні від державного кордону. Це накопичення триватиме і вийде на пік наприкінці січня", - додав Буданов.