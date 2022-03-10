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Масштабные санкции могут вызвать дефолт в России, - директор МВФ

Автор: Константин Широкун

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева допустила дефолт России. Он может случиться на фоне большого количества введенных экономических санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева допустила дефолт России из-за санкций, введенных правительствами многих стран и крупными компаниями на фоне вторжения в Украину.

"Беспрецедентные санкции, введенные в отношении России, загнали страну в рецессию. Согласно нашему прогнозу, эта рецессия будет носить глубокий характер… Что касается дефолта, этот сценарий более не представляется невероятным", – отметила Георгиева.

Война России против Украины продолжается с 24 февраля. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Вторжение России в Украину