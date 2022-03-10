Масштабные санкции могут вызвать дефолт в России, - директор МВФ

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева допустила дефолт России. Он может случиться на фоне большого количества введенных экономических санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC .

"Беспрецедентные санкции, введенные в отношении России, загнали страну в рецессию. Согласно нашему прогнозу, эта рецессия будет носить глубокий характер… Что касается дефолта, этот сценарий более не представляется невероятным", – отметила Георгиева.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева допустила дефолт России из-за санкций, введенных правительствами многих стран и крупными компаниями на фоне вторжения в Украину.

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