Масштабні санкції можуть викликати дефолт у Росії, - директор МВФ

Директор-розпорядник МВФ Кристаліна Георгієва допустила дефолт Росії. Він може трапитися на тлі великої кількості введених економічних санкцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.
Директор-розпорядник МВФ Кристаліна Георгієва допустила дефолт Росії через санкції, введені урядами багатьох країн і великими компаніями на тлі вторгнення в Україну.
"Безпрецедентні санкції, введені щодо Росії, загнали країну в рецесію. Згідно з нашим прогнозом, ця рецесія буде мати глибокий характер ... що стосується дефолту, цей сценарій більше не представляється неймовірним", - зазначила Георгієва.
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